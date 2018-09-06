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Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за доверие

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональда Трамп выразил благодарность северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за его доверие.

"(Глава - ИФ) Северной Кореи Ким Чен Ын заявляет о "непоколебимой вере в президента Трампа". Благодарю вас, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!", - написал Трамп в твиттере в четверг.

Ранее спецпредставитель южнокорейского президента Чон Ый Ён сообщил, что у него есть сообщение для США, полученное от Ким Чен Ына.

Чон Ый Ён не стал раскрывать подробности своего разговора с северокорейским лидером, но отметил, что Ким Чен Ын выразил надежду на возобновление переговоров с США по денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын

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