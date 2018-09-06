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Суд на Украине продлил арест журналисту Вышинскому на два месяца

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Херсонский городской суд в четверг продлил срок содержания под стражей руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 4 ноября.

"Подозреваемому продлили срок содержания под стражей до 4 ноября", - сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь базирующейся в Киеве прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Как сообщалось, Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве. Тогда в СБУ сообщали, что "они (медиаструктуры) использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины". Два дня спустя Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста. Ему объявили о подозрении в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). 6 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский также уведомлен о подозрении в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

По ее словам, в ходе проведенных обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского были обнаружены самозарядный пистолет модели "FN Browning M1906" и патроны к нему.

5 сентября Херсонский городской суд сделал перерыв в рассмотрении ходатайства прокуратуры АРК о продлении ареста Вышинского, удовлетворив просьбу его защиты о проведении медицинского обследования из-за ухудшения здоровья обвиняемого.

В России считают дело Вышинского политическим и требуют немедленного освобождения журналиста.

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский

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