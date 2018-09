Генпрокурор Сешнс займется установлением личности автора статьи о саботаже в Белом доме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что генпрокурор США Джефф Сешнс должен провести расследование и установить, кто является автором опубликованного в газете The New York Times материала, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

На борту самолета во время перелета из Вашингтона в Фарго (город в штате Северная Дакота) глава Белого дома сказал журналистам, что необходимость такого расследования обусловлена тем, что определение автора этой статьи является вопросом "национальной безопасности".

Трампа также спросили, собирается ли он предпринять какие-либо действия против издания The New York Times, на что он ответил: "Мы посмотрим, я изучаю этот вопрос сейчас".

Американский лидер также вновь назвал "позором" для издания решение опубликовать этот материал.

The New York Times в среду опубликовала материал без подписи, озаглавленный "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Автор, назвав себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома, сообщил о существовании в администрации группы официальных лиц, противодействующих политике президента.

"Многие чиновники высокого ранга в его (Трампа - ИФ) собственной администрации усердно работают, чтобы изнутри подорвать часть направлений проводимой им политики, а также воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей", - написал аноним.

После этой публикации Трамп потребовал от издания назвать имя ее автора. При этом он усомнился, что такой автор существует в реальности.