Высокопоставленные чиновники США открестились от статьи о вредительстве в Белом доме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Высокопоставленные американские чиновники отвергли свою причастность к анонимной статье "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа".

Пресс-секретарь американского посольства Андреа Калан написала в четверг в твиттере, что посол США в РФ Джон Хантсман взял за правило никогда не писать статьи без подписи и потому не имеет никакого отношения к опубликованному материалу о разногласиях в администрации президента США Дональда Трампа.

"Выяснил, что когда работаешь американским послом в Москве, становишься удобной мишенью для всех сторон. Я подписываю все отправляемые тексты. Это политический урок, который я давно усвоил: никогда не нужно отправлять анонимные статьи", - приводит она слова Хантсмана.

Также Калан в том же твите разместила копию заявления представителя Белого дома Сары Сандерс по поводу скандала вокруг материала The New York Times.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг также заверил, что не является автором анонимного материала.

"Это не моя статья", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства журналистам после встречи с индийскими официальным лицами в Дели.

Он также обвинил СМИ в попытках подорвать деятельность администрации Трампа. По его словам, эта ситуация "вызывает необычайное беспокойство".

Директор нацразведки Дэн Коутс также решительно отверг предположения о том, что автором этой статьи мог быть он, либо его заместитель.

"Это заведомо ложно. Мы этого не делали", - приводит агентство слова Коутса.

О непричастности вице-президента США Майка Пенса заявил его представитель Джеррод Эйген. В своем аккаунте в твиттере он написал, что Пенс всегда подписывается, когда пишет статьи.

Кроме того, Эйген отметил, что автору этого материала "должно быть стыдно". Он назвал публикацию "лживой, нелогичной и подлой".

Газета The Hill, со своей стороны, сообщает, что еще несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США уже также заявили, что не являются авторами этого материала. Среди них - министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, генпрокурор Джефф Сешнс, глава минфина Стивен Мнучин, а также министр внутренних дел Райан Зинке.

В свою очередь в Белом доме назвали "дикой манией" ситуацию вокруг попыток СМИ вычислить автора этой анонимной статьи.

"Дикая мания СМИ вокруг личности анонимного труса безрассудно порочит репутацию тысяч великолепных американцев, которые служат своей стране и работают на президента Трампа", - написала представитель Белого дома Сара Сандерс в четверг в своем аккаунте в твиттере.

Кроме того, Сандерс предложила всем, кого интересует истинный автор этого материала, напрямую обратиться в газету. В своем сообщении она даже указала номер телефона редакции The New York Times.

"Мы едины и мы полностью поддерживаем нашего президента Дональда Трампа", - добавила представитель.

The New York Times в среду опубликовала материал без подписи, озаглавленный "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Автор, назвав себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома, сообщил о существовании в администрации группы официальных лиц, противодействующих политике президента.

"Многие чиновники высокого ранга в его (Трампа - ИФ) собственной администрации усердно работают, чтобы изнутри подорвать часть направлений проводимой им политики, а также воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей", - написал аноним.

После этой публикации Трамп потребовал от издания назвать имя ее автора. При этом он усомнился, что такой автор существует в реальности.

"Если этот анонимный трус реально существует, то New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал американский лидер в твиттере.