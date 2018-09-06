Трамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом доме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times назвать имя автора анонимной публикации о том, что в Белом доме существует оппозиция его политике, усомнившись в том, что такой автор есть в реальности.

"Если этот анонимный трус реально существует, то The New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал президент в своем твиттере.

Does the so-called "Senior Administration Official" really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 5, 2018

С резкой критикой газеты за публикацию выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, потребовав от издания принести извинения президенту. По ее словам, публикация стала "еще одним свидетельством согласованных действий либеральных СМИ, направленных на дискредитацию президента". Сандерс сказала, что в Белом доме "разочарованы решением газеты о публикации" и это показывает, "на какое дно опустилось это так называемое "авторитетное издание".

The New York Times в среду опубликовала материал анонимного автора, озаглавленный "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Автор, назвав себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома, сообщил о существовании в администрации группы чиновников, противодействующих политике президента. "Многие чиновники высокого ранга в его (Трампа - ИФ) собственной администрации усердно работают, чтобы изнутри подорвать часть направлений проводимой им политики, а также воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей", - написал аноним.