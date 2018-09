Трамп потребовал раскрыть автора публикации о противоречиях в Белом доме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times назвать имя автора анонимной публикации о том, что в Белом доме существует оппозиция его политике, усомнившись в том, что такой автор есть в реальности.

"Если этот анонимный трус реально существует, то The New York Times должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал президент в своем твиттере.

Does the so-called "Senior Administration Official" really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once!