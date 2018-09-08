Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Рифт-Валли в Уганде

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил о новой вспышке лихорадки долины Рифт (Рифт-Валли) в Уганде, которая ранее была зарегистрирована в шести округах страны.

"По сообщению Минздрава Уганды, на 3 сентября число смертельных случаев среди населения достигло 11 человек за два месяца вспышки. Более 10 человек в тяжелом состоянии находятся в клиниках округа Лянтонд", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в субботу на сайте ведомства.

Основными причинами вспышки заболевания считаются рост популяции животных-переносчиков инфекции из-за продолжающихся дождей и разлива рек, а также употребление в пищу мяса больных животных. В округе Лянтонд, где от заболевания погибли 15 коров и 20 коз, а признаки инфекции обнаружены у 200 коров, - введен карантин на фермах.

Лихорадка долины Рифт или лихорадка Рифт-Валли)- опасная геморрагическая вирусная инфекция, поражающая, главным образом, животных, но способная также инфицировать людей.