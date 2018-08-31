Роспотребнадзор изучит пробы воздуха после взрыва на заводе под Нижним Новгородом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области организовало исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов около завода имени Свердлова, сообщается на сайте управления.

"В связи с поступлением (...) 31 августа информации об инциденте на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске специалистами Управления Роспотребнадзора незамедлительно организованы лабораторные исследования атмосферного воздуха около ближайших жилых домов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу на заводе имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин, следом за ним начался пожар. В оперативном штабе на месте ЧС сообщили "Интерфаксу", что "из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела". Еще троих рабочих пока найти не удалось.