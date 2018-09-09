Центр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомб

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Самолеты F-15 ВВС США в минувшую субботу нанесли удары по населенному пункту Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор, данные о жертвах и пострадавших уточняются, заявил на брифинге в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются", - заявил Савченко, отметив, что применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.

Он также сообщил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, растет число нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Кинсибба, Бшарфа провинции Латакия, районов Хара (трижды), Тарик-Насра, Барагити, Маканис-эд-Дувайри, Эль-Васита, юго-западных окраин города Алеппо, населенных пунктов Телль-Сальхаб (10 раз), Скальбия (дважды), Махарда, Зор-Махруха, Абу-Дали провинции Хама", - сообщил Савченко.

Также зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб, отметил он.

"Российский центр по примирению очередной раз призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал руководитель центра.