МИД РФ сообщил о контроле властей над ситуацией в Басре в районе генконсульства

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что в иракской провинции Басра, где бушуют беспорядки, силовые структуры контролируют ситуацию вокруг Генконсульства РФ и нефтегазовых объектов, где работают российские компании.

"По информации из генконсульства России в Басре, обстановка в районе этого росзагранучреждения, а также вокруг нефтегазовых объектов, на которых работают представители российских компаний, контролируется иракскими силовыми структурами", - говорится в распространенном в субботу сообщении.

В МИД РФ напомнили, что, по сообщениям СМИ, в южной иракской провинции Басра в последние дни возобновились массовые беспорядки, в ходе которых погибли десять человек, пострадали более ста.

Протестующие блокировали работу порта Умм-Каср и перекрыли автомагистраль Багдад-Басра, сожгли несколько зданий региональной администрации и телевизионных каналов, штаб-квартиры ряда политических партий, а 7 сентября - здание иранского консульства. Благодаря своевременной эвакуации удалось избежать жертв среди его сотрудников. Сейчас в городе действует комендантский час.

Акции протеста вызваны недовольством населения высоким уровнем безработицы и плохим состоянием социальной инфраструктуры. Они усилились после участившихся перебоев с подачей электричества и массового отравления питьевой водой, что, по данным местных властей, привело к госпитализации более 6 тыс. человек.

"Руководство Ирака предпринимает дополнительные меры для скорейшего урегулирования ситуации, надежного обеспечения безопасности иностранных консульских представительств в Басре", - сообщили в МИД России.

Ранее в "ЛУКОЙЛе" заявили, что компания держит ситуацию под контролем на месторождении в Ираке, где происходят беспорядки. Безопасности сотрудников "ЛУКОЙЛа" и подрядчиков, работающих на объектах месторождения "Западная Курна 2" ничего не угрожает.

В субботу глава иракского правительства Хайдер аль-Абади, выступая на чрезвычайной сессии парламента, назвал "политическим саботажем" беспорядки в городе Басра.