В Северной Корее отмечают 70-ую годовщину образования народного правительства

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Жители Северной Кореи отмечают в воскресенье 70-ую годовщину образования народного правительства.

В прошлом месяце сообщалось, что в этот день, известный так же как День провозглашения КНДР, в страну должны прибыть иностранные делегации. Кроме того, в Пхеньяне традиционно должен состояться торжественный парад.

"Сентябрьские торжества на Севере должны стать впечатляющей данью кампании Ким Чен Ына по укреплению имиджа его страны за рубежом, а также снижению напряженности на Корейском полуострове благодаря дипломатической работе с соседями и Соединенными Штатами", - сообщало в августе агентство Associated Press.

Наблюдатели отмечают, что зачастую крупные праздники в КНДР используются для демонстрации Пхеньяном военной мощи государства. Например, в честь 105-ой годовщины со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена в Пхеньяне прошел военный парад, на котором была продемонстрирована межконтинентальная баллистическая ракета нового типа.

Однако нынешнее торжество может быть немного иным, считают западные эксперты. Согласно их мнению, посыл торжества может стать нетривиальным, поскольку лидер КНДР Ким Чен Ын в этом году провел ряд положительных встреч с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, а также в июне встретился с президентом США Дональдом Трампом, результатом которой стала совместная декларация Вашингтона и Пхеньяна.

Кроме того, по информации сайта NK News, посвященного северокорейской тематике, ранее на этой неделе власти КНДР распространили документ для иностранных журналистов, которые прибудут в Пхеньян, в котором содержится руководство относительно освещения торжеств 9 сентября.

В документе, озаглавленном "Правила деятельности иностранных журналистов на территории КНДР" и датированном еще 2016 годом, говорится, что журналистам, которые посещают общественные мероприятия, не следует "искажать действительность" страны. Также журналистам сообщали, что "им не следует использовать свое время в КНДР для написания лживых текстов о враждебных намерениях".

Помимо этого, в руководстве приводится текст нескольких статей из уголовного кодекса КНДР, связанных с пропагандой против государства, а также наказания за нарушение этих статей - от года до 10 лет тюремного заключения.

Их также призвали "уважать обычаи и традиции корейского народа", а также попросили работать "на благо развития отношений между КНДР и другими странами".

В то же время, от журналистов не потребовали подписать документ, с которыми они ознакомились. Согласно информации сайта, в страну должны были прибыть около 130 иностранных журналистов для освещения торжеств.

КНДР была образована 9 сентября 1948 года.