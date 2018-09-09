Белый дом обсуждал план свержения Мадуро

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа обсуждала организацию военного заговора в Венесуэле, чтобы свергнуть действующего президента Николаса Мадуро, сообщила The New York Times.

По информации газеты, в переговорах с американскими властями принимал участие бывший высокопоставленный военный из Венесуэлы. Планы вынашивались в течение 2017 года. Американцы отклонили предложение заговорщиков, поскольку их лидер находится под санкциями за коррупцию, пытки критиков, контрабанду наркотиков и другие преступления.

Белый дом отказался отвечать на конкретные вопросы о переговорах с венесуэльскими военными. Администрация опубликовала заявление, в котором объявила, что стремится к "диалогу со всеми венесуэльцами, которые показывают, что желают демократии", и хочет "привнести позитивные перемены в страну, которая так много перенесла под властью Мадуро".

Николас Мадуро приобрел репутацию одиозного президента. При его власти экономика страны переживает сильнейший крах. Граждане выходят протестовать на улицы, и это приводит к кровавым столкновениям с полицией.