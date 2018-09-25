США ввели санкции против жены президента Венесуэлы и руководства этой страны

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США ввело ограничительные меры против шести физических лиц, в том числе высокопоставленных представителей руководства Венесуэлы, а также трех юридических лиц.

В санкционный список попали супруга президента Венесуэлы Силия Флорес Мадуро, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и вице-президент Дельси Родригес. Помимо этого, в списке значатся три компании, сообщается во вторник на сайте Минфина США.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро опирается на круг ближайших советников, чтобы остаться у власти в то время, когда его режим грабит остатки богатства Венесуэлы", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон продолжает воздействовать путем санкций на ближайших соратников Мадуро, чтобы оказать поддержку страдающему населению Венесуэлы.