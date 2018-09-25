Главные новости
В миреСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийВ миреКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюВ РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеров
В мире

США ввели санкции против жены президента Венесуэлы и руководства этой страны

Есть обновление от 19:06

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США ввело ограничительные меры против шести физических лиц, в том числе высокопоставленных представителей руководства Венесуэлы, а также трех юридических лиц.

В санкционный список попали супруга президента Венесуэлы Силия Флорес Мадуро, министр обороны страны Владимир Падрино Лопес и вице-президент Дельси Родригес. Помимо этого, в списке значатся три компании, сообщается во вторник на сайте Минфина США.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро опирается на круг ближайших советников, чтобы остаться у власти в то время, когда его режим грабит остатки богатства Венесуэлы", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон продолжает воздействовать путем санкций на ближайших соратников Мадуро, чтобы оказать поддержку страдающему населению Венесуэлы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Венесуэла

Новости по теме

В мире
США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компаний
В списке оказались две организации, входящие в "Ростех"Подробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Первые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстазиПодробнее
 Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию
Синод УПЦ объявил, что дятельность американского и канадского экзархов нарушает межконфессиональный мир на УкраинеПодробнее
 Основатели Instagram уйдут из компанииОснователи Instagram уйдут из компании
В последнее время у создателей соцсети возникали конфликты с руководством Facebook относительно автономии для фотосервисаПодробнее
ЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с Ираном
Как заявила Федерика Могерини, Евросоюз, несмотря на протесты США, намерен сохранить торговые отношения с ТегераномПодробнее
 В Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от КитаяВ Гонконге запретили партию, выступавшую за отделение от Китая
Это первый запрет партии в Гонконге за 21 годПодробнее
 "Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20"Ъ" сообщил о возможной поставке в Сирию систем С-300 после крушения Ил-20
По словам источника издания, чтобы исключить вероятность ЧП, за каждым сирийским расчетом можно будет закрепить российских офицеровПодробнее
 СМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения КитаюСМИ сообщили о планах США предъявить новые обвинения Китаю
В числе претензий — обвинения во вмешательстве в выборыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 24 сентября6 фото
24 сентября
Фотохроника 24 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСША с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийВ миреКаноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территориюВ РоссииГосдума ввела уголовную ответственность за увольнение предпенсионеровВ РоссииПогибшие при крушении Ил-20 представлены к награждению орденами МужестваВ миреЕС создаст юрлицо для финансовых расчетов с ИраномВ РоссииСообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Рынок акций РФ во вторник обновил максимумы индекса МосБиржи

В X5 заявили, что заподозренный сургутской "Пятерочкой" в краже подросток сам зашел в холодильник

В "Ростехе" заявили о безвредности очередных санкций США для его работы

Генассамблея ООН смехом встретила слова Трампа о достижениях его администрации

США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компаний

США с 26 сентября введут санкции против 12 российских компанийВ списке оказались две организации, входящие в "Ростех" Подробнее

"Союзмультфильм" отсудил 1 млн рублей за героев "Простоквашино" на упаковке мороженого

Трамп призвал мир противостоять социализму

Набсовет ВТБ одобрил покупку банка "Возрождение"

Экстренные службы получили сигнал о тлении в тоннеле близ станции метро "Речной вокзал"

В ДНР завершился прием документов на пост главы республики

Старший вице-президент ВТБ Пьянов войдет в правление банка

Трамп предостерег Германию от попадания в полную энергетическую зависимость от России

Частный музей Высоцкого в Краснодаре закроется из-за конфликта с управляющей компанией

"Дыра" в капитале лишенного лицензии банка "Югра" составила 143 млрд рублей

Трамп пообещал, что США не будут учить других правильно жить

Трамп пообещал восстановить дополнительные санкции против Ирана 5 ноября

США ввели санкции против жены президента Венесуэлы и руководства этой страны

Прокуратура потребовала завести дела против виновников мусорного коллапса в Челябинске

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестПервые фото с астероида, родная планета Спока и осьминоги под экстази Подробнее

Самый "Улетный пандус" выберут в Карачаево-Черкесии

Дело лидера карельского "Мемориала" о насилии над приемной дочерью направлено в суд

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');