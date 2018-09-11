В США разработают гиперзвуковую ракету с дальностью 1,6 тыс. км для сухопутных войск

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Впервые с момента распада Советского Союза армия США разрабатывает ракетную систему, которая будет иметь дальность действия 1,6 тыс. км, сообщает Breaking Defence, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По их сведениям, это будет гиперзвуковая маневрирующая ракета, имеющая скорость более 5 Маха. Она будет иметь в пять раз большую дальность, чем любая ракетно-артиллерийская система, состоящая на вооружении армии США, и в три раза большую дальность, чем у разрабатывавшихся до последнего времени новых систем.

Одними из основных целей для этой ракетной системы, у которой пока нет названия, будут являться важнейшие укрепленные центры, например, командные бункеры.

Кроме того, ведется разработка стратегического артиллерийского орудия большой дальности, ствол которого будет предназначен для пуска ракет. Его задачей будет являться уничтожение "мягких" целей - радаров, ракетных пусковых установок и мобильных командных пунктов.

В целом обе системы будут предназначены для прорыва самых современных систем противоракетной и противовоздушной обороны, которые, например, имеются у России и Китая.

При этом в Пентагоне осознают, что создание новой ракетной системы с дальностью 1,6 тыс. км противоречит положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности(РСМД), подписанного между США и СССР в 1987. Договор впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развёртывать такие ракеты в будущем.