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Apple показала смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr

Диагональ экрана iPhone Xs Max - 6,5 дюймов, самая большая в истории компании

Apple показала смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Компания Apple представила смартфоны iPhone Xs (на презентации произносили не "икс-эс", а "тен-эс") и iPhone Xs Max в Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду.

iPhone Xs оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюймов, а у iPhone Xs Max размер экрана составляет 6,5 дюймов в диагонали - это самый большой дисплей в истории компании. Разрешение экранов устройств - 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Смартфоны будут выпущены на рынок в трех цветах: серебристый, "серый космос" и золотой.

Смартфоны по-прежнему оснащены функцией FaceID, которая позволяет им распознавать хозяина по лицу и автоматически разблокировать экран.

Согласно презентации, экраны iPhone Xs и iPhone Xs Max очень устойчивы к внешнему воздействию. Кроме того, устройства поддерживают стандарт защиты от воды и пыли IP68 и могут пережить даже падение в морскую воду.

В новые смартфоны встроены шестиядерные процессоры Apple A12 Bionic, созданные по 7-нанометровой технологии. Устройства будут доступны в вариантах с 64, 256 и 512 Гб памяти.

Впервые появится версия iPhone с двумя сим-картами, однако модель с двумя физическими картами будет доступна только в Китае, остальным покупателям предлагается вариант с одной физической и одной виртуальной сим-картами. Российские операторы технологию eSIM пока не поддерживают.

Анонсированная цена на iPhone Xs и iPhone Xs Max - $999 и $1099, соответственно. В России модели доступны по ценам от 87 990 pyблей для iPhone Xs и от 96 990 рублей для iPhone Xs Max с 28 сентября.

iPhone Xr

Apple также представила смартфон iPhone Xr с жидкокристаллическим дисплеем 6,1 дюймов в диагонали. Модель будет доступна в шести цветах: помимо черного и белого, будут также желтый, красный, синий и коралловый.

iPhone Xr оснащен таким же процессором Apple A12 Bionic, что и iPhone Xs. Однако, в отличие от последнего, он не будет поддерживать 3D Touch.

Стартовая цена на iPhone XR будет более доступной, чем на iPhone Xs, - $749, или от 64 990 рублей на российском рынке. Предзаказ в России будет доступен с 19 октября.

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Теги: Apple, iPhone X s, iPhone X s Max

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