Экономика

ФАС рассмотрит жалобу на одинаковые цены iPhone Xs у ритейлеров

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует поступившую регулятору жалобу на возможный сговор при установлении цен на флагманский телефон Apple iPhone Xs в рознице, предзаказ которого стартовал в России 21 сентября.

"Поступила жалоба от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

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21 сентября в России были открыты предзаказы на новые смартфоны Apple iPhone Xs и Xs Max. Старт продаж этих моделей в РФ анонсирован на 28 сентября. Начало предзаказов на бюджетную версию новой линейки iPhone Xr планируется в России на 19 октября.

Начальная цена iPhone Xr была установлена на уровне от 64,99 тыс. рублей, iPhone Xs будет стоить от 87,99 тыс. рублей, а новый флагман Apple - iPhone Xs Max - от 96,99 тыс. руб. При этом, по нынешнему валютному курсу официальные цены в России будут выше на 30-33% чем в Соединенных Штатах, в зависимости от модели. Так, iPhone Xs в США будет стоить от $749, Xs - от $999, а Xs Max - от $1099.

Ценами ритейлеров на iPhone ФАС впервые заинтересовалась еще в 2011 году. По итогам расследования антимонопольного ведомства в 2012 году за ценовой сговор на iPhone 4 были оштрафованы только сотовые операторы - МТС и "Вымпелком" на 16 млн руб. и 18 млн руб. соответственно.

Летом 2016 года ФАС возбудила дело в отношении дочерней компании Apple ООО "Эппл Рус". Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов. В результате расследования в начале 2017 года ФАС признала российскую "дочку" Apple нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5 и 6 поколения и оштрафовала компанию на 1,75 млн руб.

В начале октября 2017 года в ФАС снова поступили жалобы на ценообразование на Apple iPhone 8, а спустя месяц и на флагманский смартфон iPhone X. Однако на этот раз антимонопольный регулятор не увидел никаких нарушений и отказался возбуждать дело, мотивировав это тем, что идентичность цен на телефон в ритейле продиктована законом спроса и предложения, а не картельным сговором. В частности, по мнению ФАС, "на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение".

Презентация новинок Apple8 фотографий
Компания Apple представила смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max в Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду. iPhone Xs оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюймов, а у iPhone Xs Max размер экрана составляет 6,5 дюймов в диагонали - это самый большой дисплей в истории компании. Разрешение экранов устройств - 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Смартфоны будут выпущены на рынок в трех цветах: серебристый, &quot;серый космос&quot; и золотой.Смартфоны по-прежнему оснащены функцией FaceID, которая позволяет им распознавать хозяина по лицу и автоматически разблокировать экран. Экраны iPhone Xs и iPhone Xs Max устойчивы к внешнему воздействию, устройства поддерживают стандарт защиты от воды и пыли IP68 и могут пережить даже падение в морскую воду. В новые смартфоны встроены шестиядерные процессоры Apple A12 Bionic, созданные по 7-нанометровой технологии. Устройства будут доступны в вариантах с 64, 256 и 512 Гб памяти.Новинки получили двойной модуль основной камеры на 12 мегапикселей. Инженеры Apple улучшили алгоритмы обработки снимков. Новый режим HDR Smart позволит максимально проработать детали в светлых и темных областях снимка. В iPhone XS используется усовершенствованная технология создания эффекта боке.Apple также представила смартфон iPhone Xr с жидкокристаллическим дисплеем 6,1 дюймов в диагонали. Модель будет доступна в шести цветах: помимо черного и белого, будут также желтый, красный, синий и коралловый. iPhone Xr оснащен таким же процессором Apple A12 Bionic, что и iPhone Xs. Однако, в отличие от последнего, он не будет поддерживать 3D Touch.Анонсированная цена на iPhone Xs и iPhone Xs Max - $999 и $1099, соответственно. В России модели доступны по ценам от 87 990 pyблей для iPhone Xs и от 96 990 рублей для iPhone Xs Max с 28 сентября. Стартовая цена на iPhone XR будет более доступной - $749, или от 64 990 рублей на российском рынке. Предзаказ в России будет доступен с 19 октября.Apple представила новое поколение умных часов Apple Watch Series 4. Дисплей моделей увеличился примерно на 30%, края экрана стали скругленными. Отображаемые на дисплее данные можно подстраивать под себя во множестве вариаций, например, размещать на нем фотографии, циферблаты с местным временем стран и так далее. Кроме того, у Apple Watch появились новые заставки, которые красиво обыгрывают форму экрана. Apple Watch стали работать в два раза быстрее, а звук теперь на 50% громче.
Компания Apple представила смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max в Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду. iPhone Xs оснащен дисплеем с диагональю 5,8 дюймов, а у iPhone Xs Max размер экрана составляет 6,5 дюймов в диагонали - это самый большой дисплей в истории компании. Разрешение экранов устройств - 2436х1125 и 2688х1242 пикселя соответственно. Смартфоны будут выпущены на рынок в трех цветах: серебристый, &quot;серый космос&quot; и золотой.
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Теги: ФАС, Apple

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