ФАС рассмотрит жалобу на одинаковые цены iPhone Xs у ритейлеров

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проанализирует поступившую регулятору жалобу на возможный сговор при установлении цен на флагманский телефон Apple iPhone Xs в рознице, предзаказ которого стартовал в России 21 сентября.

"Поступила жалоба от гражданина на возможную координацию ценообразования у распространителей смартфонов Apple, которая могла привести к установлению одинаковых розничных цен на гаджеты", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

21 сентября в России были открыты предзаказы на новые смартфоны Apple iPhone Xs и Xs Max. Старт продаж этих моделей в РФ анонсирован на 28 сентября. Начало предзаказов на бюджетную версию новой линейки iPhone Xr планируется в России на 19 октября.

Начальная цена iPhone Xr была установлена на уровне от 64,99 тыс. рублей, iPhone Xs будет стоить от 87,99 тыс. рублей, а новый флагман Apple - iPhone Xs Max - от 96,99 тыс. руб. При этом, по нынешнему валютному курсу официальные цены в России будут выше на 30-33% чем в Соединенных Штатах, в зависимости от модели. Так, iPhone Xs в США будет стоить от $749, Xs - от $999, а Xs Max - от $1099.

Ценами ритейлеров на iPhone ФАС впервые заинтересовалась еще в 2011 году. По итогам расследования антимонопольного ведомства в 2012 году за ценовой сговор на iPhone 4 были оштрафованы только сотовые операторы - МТС и "Вымпелком" на 16 млн руб. и 18 млн руб. соответственно.

Летом 2016 года ФАС возбудила дело в отношении дочерней компании Apple ООО "Эппл Рус". Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6s и 6s Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов. В результате расследования в начале 2017 года ФАС признала российскую "дочку" Apple нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5 и 6 поколения и оштрафовала компанию на 1,75 млн руб.

В начале октября 2017 года в ФАС снова поступили жалобы на ценообразование на Apple iPhone 8, а спустя месяц и на флагманский смартфон iPhone X. Однако на этот раз антимонопольный регулятор не увидел никаких нарушений и отказался возбуждать дело, мотивировав это тем, что идентичность цен на телефон в ритейле продиктована законом спроса и предложения, а не картельным сговором. В частности, по мнению ФАС, "на установление реселлерами одинаковых розничных цен на старте продаж может оказывать влияние повышенный спрос на новые модели смартфонов, зачастую превышающий предложение".