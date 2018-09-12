Apple представили новое поколение Apple Watch

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Презентация новинок Apple в Театре имени Стива Джобса в Купертино в среду началась с презентации нового поколения умных часов Apple Watch Series 4.

Дисплей моделей увеличился примерно на 30%, края экрана стали скругленными. Отображаемые на дисплее данные можно подстраивать под себя во множестве вариаций, например, размещать на нем фотографии, циферблаты с местным временем стран, в которых запланированы поездки и так далее.

Кроме того, у Apple Watch появились новые заставки, которые красиво обыгрывают форму экрана.

Согласно данным презентации, Apple Watch стали работать в два раза быстрее, а звук теперь на 50% громче.

В числе новых функций Apple Watch - вызов "скорой" в случае, если устройство уловит падение своего владельца. Также "умные" часы будут оценивать работу сердца по трем параметрам и станут первым в мире гаджетом, с помощью которого можно самостоятельно делать электрокардиограмму. Все данные будут подгружаться в приложение, и их можно будет показывать врачу во время очередного приема.

В США стартовая цена на новые Apple Watch составит $499.