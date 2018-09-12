В Средиземное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Эсминец ВМС США "Балкли", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", в среду вошел в акваторию Средиземного моря, следует из данных системы международного мониторинга передвижения морских судов.

Американский ракетный эсминец идет курсом на Восточное Средиземноморье.

По данным западных источников, "Балкли" может быть оснащен, по меньшей мере, 56 крылатыми ракетами "Томагавк". Корабль входит в состав авианосной ударной группы ВМС США, возглавляемой атомным авианосцем "Гарри Трумэн", который на данный момент находится в Атлантике.

С 1 по 8 сентября в Средиземноморье проходили учения российских ВКС и ВМФ. В них были задействованы 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.