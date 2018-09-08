Завершились российские военные учения в Средиземноморье

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Совместные учения подразделений Военно-морского флота России (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС), которые проходили с 1 по 8 сентября в Средиземном море, завершены, все цели маневров достигнуты, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Завершаются крупнейшие учения межвидовой группировки сил и войск Военно-морского флота и Воздушно-космических сил в Средиземном море. Уже сегодня можно сказать, что цели учений однозначно достигнуты", - сказал Королев.

Адмирал отметил, что все плановые эпизоды также выполнены. "Органы военного управления, личный состав кораблей и подводных лодок, морской авиации, морской пехоты показали высокий уровень подготовки, а также морской, воздушной и полевой выучки", - сказал главнокомандующий.

В.Королев также добавил, что многие эпизоды впервые выполнялись войсками в дальней морской зоне. "Отдельные эпизоды, включая сегодняшний (высадка морского десанта на необорудованное побережье) проходили практически без предварительной подготовки", - заключил он.

С 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подлодки, а также 34 летательных аппарата Военно-морского флота и Воздушно-космических сил проводили первые в истории современной России совместные масштабные учения в Средиземном море. В рамках маневров состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов.

Кроме того, в субботу в рамках заключительного этапа учений российские военнослужащие отработали высадку морской пехоты с десантных кораблей на необорудованное побережье и захвата плацдарма условного противника. Высадка осуществлялась при поддержке Морской авиации ВМФ и ВКС.