Командный корабль 6-го оперативного флота ВМС США прибыл в Восточное Средиземноморье

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Флагман 6-го оперативного флота ВМС США командный корабль "Маунт Уитни" зашел с визитом в греческий порт Салоники, сообщила пресс-служба флота.

Ожидается, что американский командно-штабной корабль пробудет в Салониках несколько дней.

Как сообщалось, в настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря находятся три ракетных эсминца ВМС США - "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. В Средиземном море также находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес", оснащенных "Томагавками".

По данным наблюдателей, в настоящее время силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 148 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

8 сентября в Средиземное море вошла ударная атомная подводная лодка Королевского ВМФ Великобритании "Тэлент", также оснащенная крылатыми ракетами "Томагавк".

Кроме того, 5 сентября США перебросили в Европу два стратегических бомбардировщика B-52H, способных нести ядерное оружие. После трансатлантического перелета они совершили посадку на авиабазе Фэрфорд в Англии. Эти бомбардировщики также могут оснащаться крылатыми ракетами.

В конце августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные зафиксировали наращивание Соединенными Штатами на Ближнем Востоке группировки носителей крылатых ракет.

По данным российских военных, США планируют использовать провокацию с применением химоружия для нового удара по Сирии. "Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы "применения химоружия", - сказал Конашенков.

Кроме того, в Персидский залив прибыл американский эсминец "Салливанс" с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух - поверхность" JASSM.