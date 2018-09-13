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Турецкие военные начали укреплять позиции в Идлибе перед возможным наступлением сирийцев

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Турецкие военные укрепляют свои позиции в провинции Идлиб для противостояния возможному наступлению правительственных войск Сирии, сообщило ливанское издание The Daily Star, ссылаясь на данные турецких источников и боевиков сирийской оппозиции.

"Наши военные присутствуют там, и если им будет нанесен урон, или же они будут каким-то образом атакованы, это будет рассматриваться как нападение на Турцию, последует необходимое возмездие", - приводит издание заявление одного из турецких источников.

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Наблюдательные военные посты Турции были открыты в районе Идлиба в соответствии с договоренностями о создании в Сирии зон деэскалации.

По сообщениям источников из числа представителей сирийской оппозиции, Турция направила в Идлиб десятки единиц бронетехники и подразделения спецназа, чтобы не допустить повторения сценария с освобождением правительственными силами от боевиков оппозиции других зон деэскалации.

"Произошло серьезное укрепление позиций турецких войск в Сирии, и наблюдательные посты практически превратились в постоянные военные базы", - сказал газете представитель оппозиционной Сирийской свободной армии Мустафа Седжари.

Газета отмечает, что на саммите в Тегеране на минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, для которого эти переговоры с российским и иранским коллегами были "последним шансом избежать полномасштабного конфликта" в регионе, "не смог добиться обещания о прекращении огня от двух главных сторонников Асада".

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Теги: Турция, Сирия, Идлиб

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