Минобороны РФ сообщило о подготовке провокации боевиками в Идлибе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Боевики запрещенной в России группировки Хайат Тахрир Аш-Шам доставили в населенный пункт Басанкуль в Идлибе несколько емкостей с хлором для проведения провокации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"По информации, поступающей в Центр по примирению от жителей провинции Идлиб, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к новым провокациям с применением отравляющих веществ, направленным на обвинение правительственных сил в использовании химического оружия против мирных граждан. Так, в населённый пункт Басанкуль провинции Идлиб боевиками группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) доставлены несколько емкостей с хлором", - сказал Савченко.

Ранее в сентябре российские военные неоднократно заявляли о готовящихся провокациях со стороны боевиков в Идлибе, цель которых - обвинить сирийское правительство в применении химоружия. Так, 12 сентября, В.Савченков сообщил, что в населенном пункте Джиср-Эш-Шугур в Идлибе, были отсняты "девять постановочных сцен якобы применения "химоружия" сирийскими войсками против мирных граждан".

По словам начальника центра, в населенном пункте Хан-Шейхун с 9 сентября проводятся "репетиции постановочных видеосъемок "химатаки" с участием до 30 гражданских лиц, включая около десятка детей в возрасте от 8 до 12 лет".

"При этом "белокасочники" совместно с террористами готовятся к реальному применению отравляющих веществ на основе хлора против участников съемки из числа местных жителей для последующего обвинения в "химатаке" сирийской армии", - заявил российский военный.

По его данным, отравляющие вещества также были доставлены в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-эль-Мудик.

В Минобороны РФ ранее заявляли, что подобные якобы готовящиеся провокации могут быть использованы США для нанесения удара по территории Сирии.