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Суд ЕС отклонил иски компаний РФ о необоснованности санкций

В суд обратились, в том числе, "Роснефть", "Газпром нефть" и Сбербанк

Суд ЕС отклонил иски компаний РФ о необоснованности санкций
Фото: Reuters

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Европейский суд общей юрисдикции в четверг отклонил иски российских компаний, включая "Роснефть" и Сбербанк, о необоснованности санкций Евросоюза, передает агентство Bloomberg со ссылкой на решение суда.

Речь идет о санкциях ЕС, принятых в отношении России в 2014 году.

В судебных документах также фигурируют "Газпром нефть", Внешэкономбанк, ВТБ , DenizBank AS.

Представитель "Роснефти" отметил: "Несмотря на то, что убедительная аргументация незаконности санкционных мер, предоставленная компанией в Суде ЕС, была фактически проигнорирована, "Роснефть" продолжит последовательно защищать интересы своих акционеров, в том числе и от влияния неправомерных санкционных ограничений, используя все имеющиеся в ее распоряжении правовые инструменты".

Как сообщалось, "Роснефть" подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС, введенных против России в 2014 году. По мнению "Роснефти", Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

Однако в январе 2015 года Высокий суд Лондона направил иск "Роснефти" в Суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. Номер дела - C-72/15. "Роснефть" также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.

"Роснефть" оспаривает европейские санкции в отношении нефтяного сектора, которые ограничивают поставки товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России, а также положения о ценных бумагах и кредитовании, ограничивающие предоставление финансирования и услуг по торговле акциями определенным российским компаниям, в том числе НК.

Ранее иски в связи с европейскими санкциями подали также "Газпром нефть", ВЭБ, Сбербанк и ВТБ. Дело "Роснефти" против Совета ЕС является первым делом по оспариванию санкций, инициированным российской компанией. В апреле прошлого года "Газпром нефть" и Сбербанк получили из Европейского суда предложение отложить рассмотрение их дел по санкциям до вынесения решения по аналогичному иску "Роснефти".

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Теги: Евросоюз, Роснефть, Сбербанк

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