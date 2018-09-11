Самолет ВВС США провел разведку в районе учений ВМФ РФ в Японском море

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил длительный полет над Японским морем, в акватории которого проходят учения кораблей российского Тихоокеанского флота, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолет, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника, выполнял полет на высоте 11 тыс. метров над международными водами Японского моря к юго-западу от Приморского края.

Как сообщили во вторник в департаменте информации Минобороны РФ, корабельные ударные группы Тихоокеанского флота России вышли из пунктов постоянного базирования для развертывания на приморском направлении в рамках маневров "Восток-2018".

"Развертывание разнородных ударных и разнородных противолодочных группировок сил Тихоокеанского флота на приморском направлении осуществляется с целью выполнения задач по обеспечению благоприятного оперативного режима, защиты государственной границы в подводной среде и нанесения поражения корабельным ударным группировкам условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, морские пехотинцы Тихоокеанского флота отрабатывают в Японском море высадку десанта с бронетранспортерами и реактивными системами залпового огня "Град".

Во вторник в России начались масштабные маневры "Восток-2018". По официальным данным, в них задействовано около 300 тыс. российских военнослужащих.