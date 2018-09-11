Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на Востоке
В мире

Самолет ВВС США провел разведку в районе учений ВМФ РФ в Японском море

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W во вторник совершил длительный полет над Японским морем, в акватории которого проходят учения кораблей российского Тихоокеанского флота, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолет, предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки на большую глубину территории противника, выполнял полет на высоте 11 тыс. метров над международными водами Японского моря к юго-западу от Приморского края.

Как сообщили во вторник в департаменте информации Минобороны РФ, корабельные ударные группы Тихоокеанского флота России вышли из пунктов постоянного базирования для развертывания на приморском направлении в рамках маневров "Восток-2018".

"Развертывание разнородных ударных и разнородных противолодочных группировок сил Тихоокеанского флота на приморском направлении осуществляется с целью выполнения задач по обеспечению благоприятного оперативного режима, защиты государственной границы в подводной среде и нанесения поражения корабельным ударным группировкам условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, морские пехотинцы Тихоокеанского флота отрабатывают в Японском море высадку десанта с бронетранспортерами и реактивными системами залпового огня "Град".

Во вторник в России начались масштабные маневры "Восток-2018". По официальным данным, в них задействовано около 300 тыс. российских военнослужащих.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Россия, Японское море

Новости по теме

В мире
Госдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуровГосдеп потребовал ввести санкции против Китая из-за нарушения прав уйгуров
Правозащитники утверждают, что официальные власти помещают представителей мусульманского меньшинства в лагеря, подвергают пыткам и пытаются лишить национальной идентичностиПодробнее
 Эрдоган предупредил о тяжелых гуманитарных последствиях наступления на ИдлибЭрдоган предупредил о тяжелых гуманитарных последствиях наступления на Идлиб
Президент Турции призвал Россию и Иран внести вклад в предотвращение гуманитарной катастрофыПодробнее
 Трамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречиТрамп получил письмо от Ким Чен Ына с предложением новой встречи
Ким Чен Ын планирует провести денуклеаризацию к концу первого президентского срока Трампа, отмечают СМИПодробнее
 Пентагон опроверг применение фосфорных бомб в СирииПентагон опроверг применение фосфорных бомб в Сирии
Ни одно подразделение армии США в провинции Дейр-эз-Зор не обладает этим видом вооружений, заявили в оборонном ведомстве СШАПодробнее
Трамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДРТрамп остался доволен парадом в честь 70-летия КНДР
Президент США поблагодарил Ким Чен Ына за то, что в Пхеньяне на этот раз не демонстрировали баллистические ракетыПодробнее
 Центр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомбЦентр по примирению в Сирии сообщил о применении ВВС США фосфорных бомб
Как утверждается, самолеты F-15 накануне нанесли удары по населенному пункту в провинции Дэйр-эз-ЗорПодробнее
 Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент МолдавииОпубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии
Аварию спровоцировал выехавший на встречную полосу водитель грузовикаПодробнее
 Президент Молдавии госпитализирован после ДТППрезидент Молдавии госпитализирован после ДТП
Машина, в которой ехал глава государства, перевернуласьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 сентября6 фото
10 сентября
Фотохроника 10 сентября
"Мисс Америка-2019"6 фото
10 сентября
"Мисс Америка-2019"
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокВ РоссииВ ЕР собрались лишить Поклонскую поста в комитете ГосдумыВ РоссииКрупнейшие в современной истории РФ учения начались на ВостокеВ РоссииВ РКК "Энергия" подтвердили переход главного конструктора средств выведения в S7 SpaceЭкономикаAlibaba, "Мегафон", Mail.ru и РФПИ создадут совместное предприятие на базе AliExpressЭкономикаДепутаты предложили ограничить кредитную нагрузку россиян

В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей Скрипалей

Daily Express сообщила, что подозреваемых в отравлении выдал завербованный МИ-6 российский дипломат Подробнее

Подмосковные власти пообещали не строить новых дорог в Приокско-Террасном заповеднике

"Роскосмос" вслед за РКК "Энергия" занялся расследованием утечки воздуха на "Союзе"

В Кремле удивились слухам о просьбе к Зимину уйти с поста главы Хакасии

Самолет ВВС США провел разведку в районе учений ВМФ РФ в Японском море

Песков с пониманием отнесся к вызову Золотовым Навального на дуэль

Законопроект о росте штрафов за хулиганство на транспорте в 50 раз прошел первое чтение в Думе

Орешкин назвал рубль недооцененным, Силуанов не нашел причин для вмешательства

Дума приняла в I чтении поправки в закон об азартных играх

Серебренникову продлили домашний арест до 19 октября

Двое сотрудников Росгвардии получили реальные сроки за избиение до смерти жителя Севастополя

Приговор может быть обжалован в течение десяти суток Подробнее

Рогозин отказался комментировать слухи о разгерметизации "Союза" по вине астронавтов

Райконнен покинет Ferrari и вернется в Sauber

Директор Росгвардии вызвал Навального на поединок

Директор Росгвардии вызвал Навального на поединокЗолотов пообещал сделать из оппозиционера "хорошую, сочную отбивную" Подробнее

"Аэрофлот" построит два региональных хаба

Ведутся переговоры с аэропортами Подробнее

В США разработают гиперзвуковую ракету с дальностью 1,6 тыс. км для сухопутных войск

Подозреваемого в совершении убийства в Хабаровске 20 лет назад нашли в Калининграде

Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордно низкого уровня

Два школьника разгромили ночной клуб в Крыму

Минэкономразвития спрогнозировало "околонулевую" инфляцию в РФ в сентябре

УЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 году

УЕФА создаст третий клубный турнир к 2021 годуПо каким принципам будут отбираться участники и как может называться соревнование, пока неизвестно Подробнее

Российские разработчики представили четверорукого робота-медсестру

В Шереметьево пассажира поймали с двадцатью змеями в ручной клади

Минтруд назвал самой высокооплачиваемой вакансией работу ассистента режиссера

Эвакуация 1 млн человек объявлена в Южной Каролине из-за урагана

В Буденновске арестовали молодого человека, обливавшего школьниц кислотой

Трое оппозиционеров арестованы, еще один получил обязательные работы в Нижнем Новгороде

Подростка из Старого Оскола заподозрили в убийстве бабушки, заставлявшей его ходить в школу

"Аэрофлот" пообещал не повышать цены на билеты из-за роста расходов на топливо

"Газпрому" придется дождаться холодов для завершения первой очереди "Силы Сибири"

Девочка в Ярославской области получила ранение из пневматического ружья во время игры

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');