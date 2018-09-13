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Шведская полиция задержала подозреваемого по делу о краже королевских драгоценностей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, подозреваемого в краже драгоценностей короля Карла IX и его супруги, говорится в распространенном в четверг пресс-релизе шведской прокуратуры.

В документе отмечается, что подозреваемого задержали 12 сентября.

При этом украденные королевские регалии пока не были обнаружены. Полиция продолжает их поиски, а также второго подозреваемого по этому делу.

В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его жены Кристины, а также королевскую державу.

Ранее шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

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Теги: Швеция
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