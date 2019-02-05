В Швеции, предположительно, найдены украденные королевские драгоценности

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Швеции после полугода поисков, предположительно, обнаружили украденные королевские драгоценности короля Карла IX (1550-1611) и его супруги Кристины, сообщает агентство Associated press.

В заявлении полиции говорится, что "все указывает на то, что украденные украшения Карла IX, были обнаружены в районе Стокгольма, полиция работает, чтобы подтвердить эту информацию на 100%".

По данным портала The Local, в ночь на вторник охранник нашел драгоценности на крышке мусорного бака в пригороде Стокгольма. Находку отправили на экспертизу.

В августе королевские драгоценности XVII века были украдены из собора города Стренгнес. Грабители похитили две короны - короля Карла IX и его супруги Кристины, а также королевскую державу. Ранее шведские СМИ сообщали, что воры скрылись с места преступления на велосипедах, после чего пересели на моторную лодку.

В январе этого года в Швеции предъявили обвинения подозреваемому по делу о краже королевских драгоценностей на $7,2 млн из собора города Стренгнес.