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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Мэй сочла оскорбительной реакцию Москвы по "делу Скрипалей"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Глава британского правительства Тереза Мэй в четверг подвергла критике прозвучавшие из России высказывания по "делу Скрипалей".

По данным агентства Bloomberg, она заявила, что "по данному делу Россия отреагировала оскорбительно".

Кроме того, агентство отмечает, что Мэй обвинила российскую сторону во лжи, сказав, что "это - вызов здравому смыслу".

В МИД Великобритании заявляли, что интервью Александра Петрова и Руслана Боширова представляет собой ложь и искажения. "Мы неоднократно просили Россию отчитаться за то, что произошло в Солсбери. Сегодня, как мы и видели и ранее, они ответили запутыванием и ложью", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в четверг телеканал Russia Today опубликовал интервью главного редактора Маргариты Симоньян с Петровым и Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мужчины, в частности, рассказали о туристических целях поездки в Солсбери, а также заявили, что они не являются сотрудниками ГРУ и не привозили в Великобританию нервно-паралитическое вещество.

5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что россиянам Петрову и Боширову предъявлено обвинение. Полиция заявила, что мужчины прилетели в Великобританию 2 марта и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Кроме того, сообщалось, что мужчины остановились в отеле City Stay Hotel на востоке Лондона, и пробыли там 2-3 марта. В гостиничном номере полицейские обнаружили следы нервно-паралитического вещества "Новичок".

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй

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