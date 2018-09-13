Боширов и Петров рассказали RT о целях поездки в Солсбери

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон обвиняет в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, ездили в Солсбери с туристическими целями, рассказали они в интервью главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян.

"С самого начала мы хотели приехать в Лондон и "оторваться", это была не бизнес-поездка. Друзья же нам давно советовали посетить этот прекрасный город (Солсбери). Мы приехали туда, чтобы посмотреть Стоунхендж, Старый Сарум, но не смогли этого сделать, потому что в Англии 2 и 3 марта был транспортный коллапс из-за мощного снегопада, настолько мощного, что завалило практически все города", - рассказал Петров.

Петров уточнил, что поездку в Солсбери мужчины планировали совершить в пределах одного дня, но помешала погода. "Мы приехали в Солсбери третьего числа. Пытались погулять по городу, но так как город был весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса", - ответил Петров на просьбу Симоньян рассказать о своем пребывании в Солсбери. Он уточнил, что после прогулки мужчины промокли, вернулись на вокзал и "на ближайшей электричке уехали обратно", перед этим проведя в привокзальном кафе "минут 40". В общей сложности, по словам Петрова и Боширова, 3 марта они провели в Солсбери час.

На следующий день, 4 марта, мужчины снова приехали в Солсбери, чтобы посмотреть достопримечательности. "Но, опять-таки, в обед начался такой ливень со снегом, что мы уехали раньше времени", - пояснил Петров. Отвечая на вопрос Симоньян, проходили ли они около дома Скрипаля, мужчины ответили, что не имеют представления, так как не знают, где он находится.

По словам Петрова и Боширова, они не привозили с собой ни отравляющих веществ, ни флакона духов Nina Ricci, в котором, по утверждению британского следствия, содержалось нервно-паралитическое вещество "Новичок".

"Нормальным мужикам с собой возить женские духи - это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", - отметил Боширов.

Петров и Боширов не стали отказались отвечать на вопрос Симоньян о том, какие отношениях их связывают. Мужчины заявили, что не работают в ГРУ. Они не стали уточнять подробности, но рассказали, что у них бизнес в фитнес-индустрии, связанный с консультированием по спортивному питанию.

Они добавили, что недавно пару раз посещали и Швейцарию, провели там Новый год. Путешествие было частью их отпуска, однако они также были в Европе, чтобы заниматься бизнесом, который связан со спортивным питанием, передает RT.

На вопрос о причинах обращения в СМИ, Петров и Боширов ответили: "Защиты попросить".

Боширов заявил, что их жизнь полностью перевернулась. "Мы на улицу выйти не можем, мы боимся, мы опасаемся за жизнь, за близких, за тех людей, которые нас знают", - добавил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Кремле выяснили, кем являются Петров и Боширов. "В принципе мы конечно посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто это такие. Мы их нашли", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он уточнил, что это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - заявил Путин.

Президент выразил надежду, что эти люди "сами появятся и о себе расскажут, это будет лучше для всех". "Я хочу к ним сейчас обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, например, в средства массовой информации", - сказал Путин.

Обвинения Лондона

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что двоим россиянам - Петрову и Боширову - предъявлено обвинение. По информации Би-би-си, Петров и Боширов находились на территории Великобритании под вымышленными именами, и возраст каждого из них - "примерно 40 лет".

Полиция заявляет, что Петров и Боширов прилетели в Великобританию 2 марта и вылетели в Москву 4 марта после совершения атаки. Кроме того, сообщалось, что мужчины остановились в отеле City Stay Hotel на востоке Лондона, и пробыли там 2-3 марта. В гостиничном номере полицейские обнаружили следы нервно-паралитического вещества "Новичок".