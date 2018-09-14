Дело об убийстве казахстанского фигуриста Тена направят в суд до конца месяца

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена будет направлено в суд до конца сентября, сообщил министр внутренних дел республики Калмуханбет Касымов.

"По привлечению к уголовной ответственности: мы двум преступникам предъявили обвинение в краже, разбое и убийстве. А женщине - за недонесение. В скором времени, я думаю, до конца сентября, может даже раньше, дело будет направлено в суд", - сказал Касымов в пятницу на пресс-конференции в Астане.

Фигурист Тен погиб 19 июля. Он застал двух воров за попыткой украсть зеркала с его автомобиля в центре Алма-Аты, в ходе потасовки они нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, и через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс. В социальных сетях казахстанцы выражали недовольство работой правоохранительных органов и требовали отставки главы МВД.