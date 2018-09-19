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Подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Тена продлили арест

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Специализированный межрайонный следственный суд Алматы продлил сроки ареста фигурантов дела об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе городского суда.

"Специализированным межрайонным следственным судом Алматы вынесены постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до трех месяцев, то есть до 23 октября, в отношении Жанар Толыбаевой, Армана Кудайбергенова и Нуралы Киясова", - сказал собеседник.

На прошлой неделе глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов сообщил, что уголовное дело по факту убийства Д.Тена может быть направлено в суд уже к концу сентября.

Кудайбергенова и Киясова подозревают в краже, разбое и убийстве, Толыбаеву - в недонесении о преступлении.

Фигурист Тен трагически погиб 19 июля, когда средь бела дня в центре Алматы он застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери. Позже подозреваемые были арестованы.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс.

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Теги: Денис Тен, Казахстан

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