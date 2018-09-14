Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пол Манафорт, который являлся руководителем штаба будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, частично признал свою вину, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Признание было сделано Манафортом, чтобы избежать второго судебного процесса по его делу. "Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию - посредством оказания влияния на свидетелей. Он также согласился на отчуждение части своей собственности (для покрытия ущерба - ИФ)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что пока не известно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

Манафорта ранее в ходе первого процесса уже признали виновным в преступлениях финансового характера. На втором суде ему намерены предъявить обвинения в сговоре, в отмывании денег, в работе на Украине без соответствующей регистрации в американском министерстве юстиции, а также в нарушении закона о лоббировании.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.