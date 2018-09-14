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Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения

Таким образом бывший руководитель штаба Трампа хочет избежать второго судебного процесса

Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения
Бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пол Манафорт, который являлся руководителем штаба будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, частично признал свою вину, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

Признание было сделано Манафортом, чтобы избежать второго судебного процесса по его делу. "Манафорт согласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию - посредством оказания влияния на свидетелей. Он также согласился на отчуждение части своей собственности (для покрытия ущерба - ИФ)", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что пока не известно, будет ли Манафорт сотрудничать со спецпрокурором США Робертом Мюллером в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве.

Манафорта ранее в ходе первого процесса уже признали виновным в преступлениях финансового характера. На втором суде ему намерены предъявить обвинения в сговоре, в отмывании денег, в работе на Украине без соответствующей регистрации в американском министерстве юстиции, а также в нарушении закона о лоббировании.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

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Теги: США, Пол Манафорт, Дональд Трамп

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