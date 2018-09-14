Что произошло за день: пятница, 14 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России неожиданно повысил ключевую ставку до 7,5%. Предыдущее повышение произошло в декабре 2014 года, когда ключевая ставка была экстренно повышена сразу на 6,5 процентного пункта – до 17%.

- Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам. Это отсрочит возможность взыскания с Киева в пользу Москвы задолженности на $3 млрд.

- Центробанк в связи с выступлением главы ВТБ Андрея Костина заявил, что у него нет планов по конвертации валютных вкладов в рублевые. Эливира Набиуллина подчеркнула, что не видит рисков в отношении валютных депозитов населения. Ранее на этой неделе Костин заявил, что в случае введения более жестких санкций со стороны США, клиенты банков смогут гарантированно вернуть средства с долларовых депозитов, но в какой валюте - "это вопрос".

- В храмах РПЦ перестанут молиться за Константинопольского патриарха, такое решение принято сегодня на внеочередной заседании Синода. Кроме того, решено было приостановить участие в мероприятиях под председательством представителей Константинопольского патриархата. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сравнил прекращение поминовения патриарха Варфоломея в храмах с разрывом дипломатических отношений в светской жизни.

- Режим чрезвычайной ситуации введен в Армянске на севере Крыма, где ухудшилась экологическая ситуация из-за выбросов вредных веществ в атмосферу.

- Следственный комитет России завершил расследование и направил прокурору материалы дела "Седьмой студии", фигурантом которого является худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, о хищении из бюджета 133 млн рублей. Адвокат Серебренникова, в свою очередь, сообщил о грубых нарушениях при расследовании. "Следственный комитет не установил никакого ущерба и все, что они писали - это абсолютная ерунда, которая опровергается документами, имеющимися в материалах дела", - подчеркнул защитник.

- В РКК "Энергия" назвали фейком слухи о новых "дырках" на МКС, в ответ на сообщения некоторых СМИ о том, что найдены новые следы от дрели на обшивке корабля "Союз-МС-09".

- Швейцарские СМИ сообщили о задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за лабораторией в Швейцарии, изучающей примененные в Солсбери и Сирии химвещества. По данным журналистов, они были задержаны около полугода назад и высланы на родину. Однако в посольстве России в Швейцарии заявили, что у них эта история вызывает серьезные сомнения.

- Пол Манафорт, который являлся руководителем штаба будущего президента США Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года, частично признал свою вину, чтобы избежать второго судебного процесса по его делу. Он огласился признать себя виновным в сговоре против Соединенных Штатов, а также в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством оказания влияния на свидетелей.

- В Росгвардии прокомментировали обращение Виктора Золотова к Алексею навальному, пояснив, что вызов оппозиционера на поединок был собственной инициативой главы ведомства.

- Экс-губернатор Кемеровской области и бывший спикер регионального парламента Аман Тулеев назначен ректором кемеровского вуза. "Он сам выбрал этот институт. И тут такое совпадение - ректор института стал депутатом, кресло освободилось", - рассказал нынешний глава региона Сергей Цивилев.

- Самолет "ЮТэйр" из Вены сел в "Домодедово" для дозаправки, чтобы долететь до "Внуково". Пассажиры во время стоянки находились в салоне самолета и вылетели в соседний московский аэропорт только через полтора часа.

- Комитет по восстановлению Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рекомендовал исполкому организации восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).