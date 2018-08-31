Деловой партнер фигуранта в деле Манафорта признался в незаконном лоббизме

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Деловой партнер ключевой фигуры в деле Пола Манафорта Сэмюель Паттен в пятницу в федеральном суде Вашингтона признал себя виновным в том, что занимался лоббистской деятельностью на территории США без регистрации в качестве иностранного агента в Минюсте. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Паттен признал себя виновным после того, как обвинители зачитали четырехстраничный документ, в котором говорилось, что Паттен занимался лоббистской деятельностью и давал консультации в США и на Украине, не уведомив об этом министерство юстиции.

Паттен является деловым партнером Константина Килимника, которого американские власти связывают с российскими спецслужбами и который тесно работал с Манафортом, отмечает AP.

Соглашение о признании вины подразумевает сотрудничество обвиняемого со следствием. Паттен был отпущен из под стражи, дата объявления приговора обвиняемому пока не известна.