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В Эстонии начались крупнейшие в истории страны учения "Морской еж 2018"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии в Минной гавани в Таллине в воскресенье начались крупнейшие в истории страны военно-морские учения Mere-siil 2018 (Морской еж 2018).

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны, в ходе учения будет отрабатываться деятельность руководящих структур ВМС и пройдет подготовка резервистов.

"Таких учебных сборов в военно-морском флоте еще не проводили за последние 25 лет. Сборы начались с формирования частей, затем последуют подготовка срочников по специальностям", - рассказал командующий ВМС морской капитан Юри Саска (Juri Saska).

В маневрах, которые пройдут до 27 сентября, примут участие около 200 резервистов, кадровых военнослужащих, срочников и представителей военизированной добровольческой организации "Кайтселиит". К маневрам также привлечены представители департамента полиции и пограничной охраны, водного департамента и государственной канцелярии.

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Теги: Эстония

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