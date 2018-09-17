Постпред РФ при МАГАТЭ заявил об отсутствии доказательств в "сирийском досье"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Представленное МАГАТЭ "сирийское досье" не содержит никаких доказательств, подрывает доверие к системе гарантий агентства, заявил постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.

"Сирия - наглядный пример того, как нераспространенческое досье на государство было сфабриковано без каких-либо объективных оснований, исключительно на базе спекуляций, предвзято истолкованной информации, не имеющей отношения к гарантиям, а также печально известной формулы "very highly likely"", - говорится в тексте выступления Ульянова на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, размещенном на сайте МИД РФ.

"Если обернуться назад, то все это выглядит как эксперимент по обкатке концепции "гарантий на уровне государства". Налицо яркая демонстрация того, что с некоторых пор даже строгое соблюдение нераспространенческих обязательств не защищает от обвинений в их нарушении при наличии политического заказа. Такие действия в отношении Сирии подрывают доверие к системе гарантий Агентства, чреваты серьезными негативными последствиями для режима ДНЯО", - отметил постпред РФ при МАГАТЭ.

МАГАТЭ подтверждает выполнение сирийским правительством обязательств по нераспространению, попытки оспорить эти выводы политизированы, заявил Ульянов. "В докладе гендиректора МАГАТЭ об осуществлении гарантий за 2017 год однозначно сказано, что Дамаск полностью соблюдает все свои обязательства в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях, Сирия ничего не нарушала, весь заявленный ядерный материал в этой стране используется строго по назначению, никаких признаков переключения заявленного ядерного материала на использование в незаявленных целях не имеется", - сказал он.

"Те, кто пытается оспорить эти выводы, действуют из конъюнктурных политических соображений и за много лет так ни разу и не сумели подкрепить свои нападки на Сирию вызывающими доверие фактами", - подчеркнул он.

По словам постпреда, "лишним подтверждением лживости их утверждений являются открыто опубликованные в США материалы журналистского расследования, опирающиеся на мемуары высокопоставленных американских чиновников и интервью сотрудников МАГАТЭ".

"Из этих материалов следует, что инициаторы сирийского вброса в МАГАТЭ с самого начала сознательно шли на провокацию, дискредитируя ядерное нераспространение, пытаясь манипулировать авторитетом Агентства и его механизмами проверки. Очевидно и то, что ими двигало не стремление к миру и безопасности, а узкокорыстное желание свести политические счеты со своими оппонентами в собственной стране. Речь идет о действиях, несовместимых с Уставом МАГАТЭ", - отметил Ульянов.

"Призываем все ответственные государства-члены решительно осудить подобное неправомерное обращение с ядерным нераспространением и системой гарантий", - заключил постпред РФ.

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