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Умер гендиректор МАГАТЭ

Источники в Вене говорили, что у Юкия Амано проблемы со здоровьем

Умер гендиректор МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Фото: EPA-Vostock photo

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Умер гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщил секретариат организации.

Незадолго до кончины он планировал направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В письме он собирался отметить, что гордится тем, что агентство достигло за последние десять лет в области мирного атома, говорится в заявлении секретариата.

В связи с кончиной Амано, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства.

Днем ранее источники "Интерфакса" в Вене предупреждали, что 22 июля Амано может объявить об отставке в связи с проблемами со здоровьем. Он руководил МАГАТЭ с 2009 года.

МАГАТЭ было создано в 1957 году. Организация входит в структуру ООН.

МАГАТЭ Юкия Амано

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