Швейцария ужесточит контроль за аккредитацией дипломатов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Швейцария ужесточает контроль за аккредитацией дипломатов, сообщает The Financial Times со ссылкой на внешнеполитическое ведомство этой страны.

Ранее сообщалось, что в МИД Швейцарии вызывали посла РФ Сергея Гармонина в связи с подозрениями в том, что российские агенты якобы осуществляют в стране шпионскую деятельность.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство Швейцарии опубликовало заявление, в котором потребовало от России "незамедлительно прекратить всю шпионскую активность на швейцарской территории".

Швейцарское издание Tages Anzeiger в свою очередь напоминает, что, "по словам представителя российского посла, он был вызван не в первый раз в МИД Швейцарии, а уже в третий".

По информации швейцарской радиостанции SRF, прокуратура в настоящее время задействовала профильную контрольную делегацию, что это означает конкретно - не сообщается.

15 сентября газеты медиагруппы сообщили, что прокуратура Швейцарии подозревает предполагаемых агентов из РФ, задержанных весной этого года в Нидерландах, в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства ВАДА в Лозанне.