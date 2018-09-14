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Дипломаты усомнились в истории с задержанием россиян, якобы шпионивших за лабораторией в Швейцарии

По данным СМИ, российские агенты интересовались институтом, где изучали вещество, которым отравили Скрипалей

Дипломаты усомнились в истории с задержанием россиян, якобы шпионивших за лабораторией в Швейцарии
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В посольстве России в Швейцарии не располагают информацией о якобы задержании двух российских агентов по подозрению в шпионаже за швейцарской лабораторией, изучавшей примененные в Солсбери и Сирии химвещества.

"Мы такой информацией не располагаем, ничего не знаем про этот инцидент, о котором пишут", - сказали "Интерфаксу" в пятницу в российской дипмиссии.

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Собеседник агентства напомнил, что эта информация появилась по итогам совместного расследования швейцарской газеты Tages Anzeiger с нидерландской. "Мы, конечно, в курсе, почитали эту статью. Она вызывает у нас много вопросов, и, собственно говоря, кажется, что это очередной виток антироссийской кампании, которая сейчас раздувается", - добавили в посольстве РФ.

"Это (инцидент - ИФ) якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно", - заключили в российской дипмиссии.

В СВР оставили без комментариев сообщения о задержании российских агентов.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с голландской газетой NRC Handelsblad сообщила о задержании весной и высылке на родину двух российских агентов, якобы шпионивших за институтом в швейцарском городе Шпиц, в котором исследуют биологическое и химическое оружие, в том числе вещество, которым в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

По данным издания, задержание произошло в Гааге, однако почему подозреваемых в шпионаже не передали властям Нидерландов или Швейцарии, газета не уточнила.

Tages Anzeiger отметила, что эксперты института в последние месяцы исследовали вещества, использованные при атаках в Сирии, а также вещество, которым в Великобритании был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом подчеркивается, что задержанные в Гааге - это не те же самые люди, которых Лондон подозревает в покушении на Скрипалей.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул лабораторию в Шпице, сказав, что, по данным конфиденциального источника, швейцарские специалисты этого центра определили вещество, примененное в Солсбери, как газ BZ, который не разрабатывался в России, а также вещество А234, которое при его использовании привело бы к смерти Скрипалей. Позднее МИД РФ отметил, что данные центра в Шпице не попали в итоговое заявление ОЗХО.

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Теги: Швейцария, Россия

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