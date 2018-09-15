Прокуратура Швейцарии заподозрила предполагаемых агентов из РФ в шпионаже против ВАДА

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Швейцарии подозревает предполагаемых агентов из РФ, задержанных, по сообщениям газет швейцарской медиагруппы Tamedia, весной этого года в Нидерландах, в шпионаже в отношении европейской штаб-квартиры Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне.

"Между скандалом вокруг русского допинга и пресеченной атакой на швейцарскую лабораторию атомного, биологического и химического оружия (речь идет о лаборатории в Шпице - ИФ) есть прямая связь: два русских агента, специалиста по кибератакам, были вовлечены в операцию в обеих случаях. Это можно заключить из данных генпрокуратуры, которая теперь хочет расследовать связь и действия против целей в Швейцарии точнее", - пишет газета Tages Anzeiger.

Сообщается, что для полноценного расследования прокуратуре потребуется разрешение швейцарской палаты представителей - бундесрата. Такое правило действует для расследований, касающихся вопросов шпионажа.

По информации издания, целью атаки на антидопинговое агентство были эксперты учреждения. Они, в том числе, участвовали в проверках спортсменов в Сочи в ходе Олимпиады 2014 года. Результаты этих проверок впоследствии привели к тому, что МОК отстранил Олимпийский комитет России от игр 2018 года в Пхеньяне.

Как пишет газета, штаб-квартира МОК также находится в Лозанне и также стала целью хакерских атак. В частности, из системы ВАДА в ходе шпионской акции произошла утечка "секретных медицинских данных спортсменов". ВАДА тогда возложила ответственность на хакерскую группу FancyBear, которая, как предполагают западные эксперты, имеет отношение к российской военной разведке ГРУ.

На публикацию в Tages Anzeiger уже отреагировали в посольстве России в Берне.

"Ознакомились с новой порцией "журналистского расследования" швейцарского издания Tages-Anzeiger. Обращает на себя внимание, что публикация, пестрящая выражениями "предположительно", "вероятно" и т.п., появилась буквально на следующий день после принятия Независимым комитетом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендации Исполкому организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Сложно отделаться от ощущения, что очередная сказка о якобы атакующих ВАДА "российских хакерах" потребовалась именно к этому моменту", - говорится сообщение посольства на странице в фейсбуке.

Ранее на этой неделе Tages Anzeiger писала о задержании весной и высылке на родину двух российских агентов, якобы шпионивших за институтом в швейцарском городе Шпиц, в котором исследуют биологическое и химическое оружие, в том числе вещество, которым в Солсбери был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.

Российское посольство в Берне назвало статью "очередным витком антироссийской кампании", добавив, что ее содержание вызывает вопросы.