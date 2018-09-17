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Хейли сравнила Россию с вирусом, мешающим денуклеаризации Северной Кореи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли в понедельник сравнила действия России, с вирусом, который быстро распространяется и препятствует процессу денуклеаризации Северной Кореи.

"Российские злоупотребления подобны вирусу, который препятствует нашей возможности достичь полной денуклеаризации в Северной Корее", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

"Сейчас этот вирус распространился и на процесс отчетности (в ООН - ИФ), касающийся процесса выполнения санкций", - добавила она.

По ее словам, "если мы не будем проявлять осторожность, то этот недуг может нарушить неприкосновенность и эффективность самого Совета Безопасности".

По словам Хейли, Россия неоднократно голосовала в поддержку международных санкций против Северной Кореи, однако теперь она хочет просить об их смягчении, несмотря на то, что денуклеаризация Северной Кореи еще не достигнута.

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Постпред отметила, что после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне в Сингапуре началась работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова, однако, подчеркнула она, до этих пор необходимо сохранять в силе ограничительные меры.

"Россию поймали (на обходе санкций - ИФ)", - добавила она.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российская сторона пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания грузовых судов РФ, участвующих в нарушении ограничительных мер против Северной Кореи.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ООН, опубликовала статью, согласно которой российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР, несмотря на запрет.

По данным авторов, с Россией у КНДР функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем - 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что суда КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

Кроме того, наблюдатели обвиняют КНДР в нелегальных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие горячие точки по всему миру.

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Теги: США, КНДР, РФ

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