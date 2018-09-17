Хейли сравнила Россию с вирусом, мешающим денуклеаризации Северной Кореи

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли в понедельник сравнила действия России, с вирусом, который быстро распространяется и препятствует процессу денуклеаризации Северной Кореи.

"Российские злоупотребления подобны вирусу, который препятствует нашей возможности достичь полной денуклеаризации в Северной Корее", - сказала она, выступая на заседании СБ ООН.

"Сейчас этот вирус распространился и на процесс отчетности (в ООН - ИФ), касающийся процесса выполнения санкций", - добавила она.

По ее словам, "если мы не будем проявлять осторожность, то этот недуг может нарушить неприкосновенность и эффективность самого Совета Безопасности".

По словам Хейли, Россия неоднократно голосовала в поддержку международных санкций против Северной Кореи, однако теперь она хочет просить об их смягчении, несмотря на то, что денуклеаризация Северной Кореи еще не достигнута.

Постпред отметила, что после встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в июне в Сингапуре началась работа, направленная на денуклеаризацию Корейского полуострова, однако, подчеркнула она, до этих пор необходимо сохранять в силе ограничительные меры.

"Россию поймали (на обходе санкций - ИФ)", - добавила она.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российская сторона пыталась добиться исключения из документа ООН упоминания грузовых судов РФ, участвующих в нарушении ограничительных мер против Северной Кореи.

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на материалы ООН, опубликовала статью, согласно которой российские и китайские суда значительно увеличили поставки топлива в КНДР, несмотря на запрет.

По данным авторов, с Россией у КНДР функционируют 39 совместных предприятий, а с Китаем - 200. Российские и китайские банки оказывают поддержку Пхеньяну в получении незаконно заработанных за границей денег. На минувшей неделе газета сообщила о том, что суда КНДР в течение первых пяти месяцев 2018 года перевезли 89 топливных грузов, поставленных в основном из России и КНР.

Кроме того, наблюдатели обвиняют КНДР в нелегальных поставках оружия в Сирию, Йемен, Ливию и другие горячие точки по всему миру.