Третий межкорейский саммит стартует во вторник в Пхеньяне

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о путях денуклеаризации Корейского полуострова станет главной темой повестки дня предстоящих переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейском саммите, который начинается в Пхеньяне во вторник и, как планируется, продлится до 20 сентября.

"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ), - сказал на пресс-конференции в минувший понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.

Он отметил, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Межкорейский саммит будет проходить в условиях "пробуксовки" в наметившемся улучшении отношений между Пхеньяном и Вашингтоном по итогам встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре. Главной причиной является нежелание Вашингтона смягчать санкции против Пхеньяна до полного демонтажа его ракетно-ядерных объектов и отказа от ракетно-ядерной программы. В то же время, КНДР настаивает на том, что она уже реализовала ряд договоренностей сингапурского саммита: приступила к демонтажу ядерного и ракетного полигонов, передала США часть останков американских военных погибших на полуострове в годы Корейской войны 1950-1953 годов. Как результат жесткой политики давления со стороны США по санкциям работы по демонтажу ядерного полигона КНДР Тончхан-ри и ракетного полигона Сохэ, по результатам анализа экспертами спутниковых фотоснимков, не активизируются.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил на минувшей неделе, что хотя полная денуклеаризация Корейского полуострова является вопросом, который должен быть решен путем переговоров между Севером и США, Южная Корея "не может оставаться в стороне, не выступать посредником и не способствовать процессу до тех пор, пока связи между Севером и Соединенными Штатами не станут более активными". Он поддержал идею проведения второй встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. С инициативой, как сообщалось, выступил северокорейский руководитель в послании американскому президенту.

"Сейчас, если мы хотим подняться на более высокий уровень, на котором мы демонтируем атом, которым обладает Серная Корея сегодня, нам снова будут нужны смелые идеи и решения лидеров Севера и США, - заявил Мун Чжэ Ин.

Им Чжон Сек, оценивая возможные результаты предстоящей встречи лидеров двух Корей, заявил в понедельник: "Существуют ожидания большого прогресса по темам саммита, но возможности для этого ограничены. Пока для нас остается открытым вопрос о том, удастся ли достичь соглашения по конкретным путям денуклеаризации, будет ли такое соглашение изложено на бумаге, или же озвучено в устной форме".

В то же время, Пхеньян призывает Сеул к скорейшему претворению в жизнь договоренностей о развитии межкорейских отношений без внешнего вмешательства.

"Север и Юг должны последовательно прилагать усилия к улучшению отношений независимо от обстоятельств и атмосферы, добросовестно выполнять Панмунджомскую декларацию", - написала в минувшую пятницу центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

Газета подчеркнула, что развитие отношений между двумя Кореями "это не тот вопрос, в который кто-либо может вмешиваться", поэтому нет причин "обращать внимание на то, что думают другие о том, что делают две Кореи".

Издание отметило: "Не столь важно, насколько сложными и переплетенными могут быть вопросы межкорейских отношений и ситуация вокруг Корейского полуострова. Если мы осознаем ответственность перед временем, историей и стремимся выполнять требования наших народов, мы, безусловно, добьемся прогресса в отношениях между Севером и Югом".

Панмунджомская декларация была подписана лидерами двух стран по итогам саммита в апреле текущего года.

Наблюдатели, несмотря на отсутствие существенного прогресса в северокорейско-американских отношениях, обращают внимание на поступательное движение в межкорейских связях. Примером, по их мнению, может служить открытие на минувшей неделе в северокорейском городе Кэсоне миссии связи двух корейских государств.

Выступивший на церемонии открытия южнокорейский министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн заявил: "Совместная межкорейская миссия связи является каналом круглосуточного общения в новую эру - эру мира". Он добавил, что "с сегодняшнего дня Юг и Север Кореи имеет прямую связь 24 часа в сутки 365 дней в году по вопросам развития межкорейских отношений, мира и процветания на Корейском полуострове".

В Москве надеются на результативность предстоящей Пхеньяне встречи лидеров КНДР и Южной Кореи, заявил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин.

"Поддерживаем предпринимаемые руководством Республики Корея и КНДР шаги по восстановлению двусторонних отношений и надеемся на результативность очередного межкорейского саммита в Пхеньяне", - сказал Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент отметил, что "важным элементом общего процесса урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова, естественно, считаем и нормализацию отношений КНДР и США". Путин также сообщил, что Москва и Пекин "продолжат совместные усилия по политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове в соответствии с российско-китайской дорожной картой".