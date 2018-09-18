У побережья Сирии пропал российский самолет Ил-20

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"На борту самолета находились 14 военнослужащих. Их судьба неизвестна", - говорится в сообщении.

"17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - сообщили в Минобороны РФ.

По словам российских военных, "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

"В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne")", - заявили в Минобороны.

Командованием российской авиабазы Хмеймим организована поисково-спасательная операция, сообщили в Минобороны РФ.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Создан на базе самолета Ил-18.

В понедельник сирийское государственное агентство "САНА" сообщило, что силы ПВО Сирии сбили несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия. Удару подверглись промышленные объекты.

Позже "САНА" уточнило, что обстрел сирийской территории был совершен со стороны моря. Мишени располагались в городе Латакия - административном центре одноименной провинции.

Сирийские государственные СМИ отмечают, что сначала поступили сообщения о взрывах на территории исследовательского института, занимающегося промышленными технологиями. Затем примерно через полчаса системы ПВО перехватили несколько ракет, летевших со стороны Средиземного моря.