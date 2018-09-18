Источник сообщил о вероятном "критическом инциденте" на борту пропавшего Ил-20

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Российский военный самолет Ил-20 предварительно мог затонуть в Средиземном море в результате "критического инцидента" в воздухе, сообщил "Интерфаксу" источник в органах международного поиска и спасения воздушных судов.

"По предварительным данным на борту самолета в воздухе произошел непредвиденный инцидент критического характера. После чего фрагменты самолета могли столкнуться с поверхностью Средиземного моря и затонуть", - сказал источник.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.