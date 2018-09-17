Сирийские военные сбили запущенные по Латакии ракеты

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сирийские силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных по провинции Латакия, сообщает в понедельник вечером агентство САНА. По его данным, обстрелу подверглись промышленные объекты. "Были задействованы системы ПВО, и несколько ракет было сбито", - отмечает агентство.

Позже САНА уточнило, что обстрел сирийской территории был совершен со стороны моря. Мишени располагались в городе Латакия - административном центре одноименной провинции.

Сирийские государственные СМИ отмечают, что сначала поступили сообщения о взрывах на территории исследовательского института, занимающегося промышленными технологиями. Затем примерно через полчаса системы ПВО перехватили несколько ракет, летевших со стороны Средиземного моря.

Официальные СМИ Сирии полагают, что обстрел провели ВВС Израиля. Израильская сторона, как правило, не дает комментариев по поводу такого рода операций, отмечает агентство Associated Press.