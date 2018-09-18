США предположили, что российский Ил-20 случайно сбит сирийскими силами ПВО

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что российский самолет Ил-20 был случайно сбит силами ПВО сирийских правительственных войск, сообщает во вторник CNN со ссылкой на знакомый с ситуацией источник в американском руководстве.

По его информации, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты.

В министерстве обороны США заверили, что не имеют отношения к проведенному в понедельник вечером ракетному обстрелу сирийской провинции Латакия, передаёт во вторник CNN. Представитель Пентагона заявил телеканалу, что американские военные не участвовали в операции. При этом он не стал называть страну, чья армия провела обстрел, во время которого с радаров пропал российский самолет Ил-20.

Другой источник в США подтвердил телеканалу, что ракетный обстрел Сирии, о котором сообщалось в понедельник вечером, действительно был проведен ВВС Израиля.

Как сообщалось со ссылкой на Минобороны РФ, российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими пропал над Средиземным морем во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля.