Президент Южной Кореи прибыл в Пхеньян на третий межкорейский саммит

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян с трехдневным визитом. В аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. На летном поле выстроен почетный караул.

В аэропорту южнокорейского гостя встретили многочисленные жители северокорейской столицы в праздничных нарядах с флажками КНДР и флажками, символизирующими объединение Корейского полуострова.

Вопрос о путях денуклеаризации полуострова станет главной темой повестки дня предстоящих переговоров двух лидеров, сообщил на пресс-конференции в минувший понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.

"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ)" - заявил он.

Чиновник отметил, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Как сообщалось, первая встреча лидеров состоится во вторник во второй половине дня, ей будут предшествовать торжественная церемония встречи южнокорейского гостя и обед. Второй раунд официальных переговоров запланирован на среду.