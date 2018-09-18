Турция направит в Идлиб дополнительный военный контингент

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о планах увеличения турецкого военного контингента в сирийский провинции Идлиб, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Чавушоглу сообщил, что "в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, границы зоны деэскалации в Идлибе останутся неизменными".

"На 15-20 км вглубь территории Идлиба будет создана демилитаризованная зона. Мирные жители останутся в регионе, и будут устранены лишь террористические группировки", - приводит агентство его слова.

При этом он отметил, что "к 15 октября все тяжелое вооружение будет выведено из демилитаризованной зоны в Идлиб".

"Демилитаризованная зона в Идлибе будет очищена от радикальных группировок. Гражданское население и отряды умеренной оппозиции останутся в Идлибе. Будет обеспечен режим прекращения огня", - подчеркнул глава турецкого МИД.

17 сентября в Сочи прошли переговоры российского президента Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщил по итогам разговора Путин, к 10 октября 2018 года из демилитаризованной зоны в Идлибе должны быть выведены тяжелые вооружения, радикально настроенные боевики, в том числе "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Президент РФ сообщил, что контроль в демилитаризованной зоне предложено организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.