Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за приостановку атаки на Идлиб

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил правительства России, Ирана и Сирии за то, что они приостановили наступление на район Идлиба в Сирии.

"Я хочу поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моей настоятельной просьбе они приостановили атаку на провинцию Идлиб и ее трехмиллионное население, чтобы добраться до 35 тыс. террористов", - сказал он, выступая в Совбезе ООН.

При этом американский президент отметил, что "резня в Сирии происходит по попущению Ирана и России".

В начале сентября в Тегеране прошел трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. На этом саммите оживленная дискуссия между главами трех государств состоялась по вопросу дальнейших действий в Идлибе, где скопилось большое количество террористов.

Ранее в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.