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Путин и Эрдоган договорились вывести из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелое вооружение

К 15 октября в районе Идлиба будет создана демилитаризованная зона глубиной 20 км с выводом оттуда боевиков

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - К 10 октября 2018 года из демилитаризованной зоны в Идлибе должны быть выведены тяжелые вооружения, радикально настроенные боевики, в том числе "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ), заявил президент РФ Владимир Путин.

"К 10 октября 2018 года, по предложению президента Турции, осуществить вывод из этой зоны (демилитаризованной зоны) тяжелого вооружения - танков, реактивных систем залпового огня, всех оппозиционных группировок", - заявил Путин в понедельник по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Кроме этого, Путин сообщил, что было принято решение создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками "к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джабхат ан-Нусры".

Президент РФ сообщил, что контроль в демилитаризованной зоне предложено организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

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Теги: Сирия, Идлиб

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