Немецкая полиция отпустит одного из подозреваемых в убийстве в Хемнице

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Подозреваемый в причастности к убийству в немецком городе Хемниц 22-летний Юсиф А. будет отпущен на свободу, сообщает во вторник телеканал ТВК и газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на адвоката.

Мужчина был одним из подозреваемых по делу об убийстве 26 августа 35-летнего Даниэля Хиллига. По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), Юсиф А. подал заявку на получение статуса беженца в ФРГ по поддельным документам.

Ранее телеканал NDR сообщал, что Юсиф А. дал показания, и утверждал, что был на месте преступления, но не участвовал в нем, а только видел происходившее со стороны. Свидетели его показания подтвердили. Всего подозреваемых было трое, один из них находится в камере, еще один - в розыске.

Убийство получило большой общественный резонанс. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, по городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и простые граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме этого, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что большой приток иммигрантов в Германию имеет крайне негативное влияние на политику страны и немецкое общество.