Что случилось этой ночью: среда, 19 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Главы КНДР и Республики Корея на межкорейском саммите подписали соглашение, по которому КНДР обязуется демонтировать полигон для ракетных испытаний.

- Два автобуса столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области. По последним данным, погибли шесть человек, пострадали более двадцати. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

- Дональд Трамп объявил, что США не будут вводить санкции против стран-участниц проекта "Северный поток-2".

- Московский "Локомотив" разгромно проиграл "Галатасараю" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.